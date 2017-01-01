На греческом острове Закинтос, что в Ионийском море, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1 балла.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1 на острове Закинтос в Ионийском море. Об этом со ссылкой на Афинский институт по геодинамике сообщает в среду, 26 декабря, издание Ekathimerini.

"В среду землетрясение магнитудой 4,1 произошло на (греческом - ред.) острове Закинтос, что в Ионийском море", - говорится в сообщении.

Согласно данным Института, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.

При этом эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.

Ранее, близ сицилийского муниципалитета Виагранде произошло землетрясение магнитудой 4,8. Число пострадавших от стихийного бедствия возросло до 30 человек.

Также сообщалось, что в Тихом океане возле Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.

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