СМИ узнали, как Трамп "откосил" от армии

Благодаря поддельному диагнозу действующий президент США Дональд Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.

Президент США Дональд Трамп не служил в армии

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает The New York Times.

По данным издания, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве услуги отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.

Как сообщается, об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Таким образом, благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.

Ранее стало известно, что в США проверяют все организации Трампа.

Также сообщалось, что прокуратура в США начала расследование условий финансирования инаугурации президента Дональда Трампа.

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