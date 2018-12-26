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СМИ узнали, как Трамп "откосил" от армии

Комментариев: 2
Благодаря поддельному диагнозу действующий президент США Дональд Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.
Президент США Дональд Трамп не служил в армии
Президент США Дональд Трамп не служил в армии

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает The New York Times.

По данным издания, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве услуги отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.

Как сообщается, об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Таким образом, благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.

Ранее стало известно, что в США проверяют все организации Трампа.

Также сообщалось, что прокуратура в США начала расследование условий финансирования инаугурации президента Дональда Трампа.

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Теги: США, президент, диагноз, армия, призыв, Трамп, Дональд Трамп, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    26.12.2018, 19:45
Оценка:  0
Ruspidor
Да, блондинку обложили по полной....
Spoooooock    26.12.2018, 19:43
Оценка:  -1
Spoooooock
Справедливости ради, давайте признаем, что не все из нас солдаты. Именно по этой причине была создана контрактная армия, которая считается эффективней.
Обязательный призыв был только в депрессивном коммунистическом режиме. Очень странно, что кто-то защищает такие коммунистические нормы.
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