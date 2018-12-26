В Германии недовольный подарками на Рождество ребенок вызвал полицию

Девятилетнему мальчику из города Цетель на северо-западе Германии не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию.

Мальчику в ФРГ очень не понравились его подарки на Рождество

В Германии девятилетнем мальчику из города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает в среду, 26 декабря, телеканал NDR.

Указано, что полицейские прибыли по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Правоохранители сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не нашли ни одного совпадения.

Как сообщается, в конце концов полицейским удалось прекратить ссору между мальчиком и его семьей. Они объяснили ему, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.

Ранее в Одессе на Думской площади возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками, где накануне зажглась главная елка в городе.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество.

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