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В Германии недовольный подарками на Рождество ребенок вызвал полицию

Комментариев: 2
Девятилетнему мальчику из города Цетель на северо-западе Германии не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию.
Мальчику в ФРГ очень не понравились его подарки на Рождество
Мальчику в ФРГ очень не понравились его подарки на Рождество

В Германии девятилетнем мальчику из города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает в среду, 26 декабря, телеканал NDR.

Указано, что полицейские прибыли по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Правоохранители сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не нашли ни одного совпадения.

Как сообщается, в конце концов полицейским удалось прекратить ссору между мальчиком и его семьей. Они объяснили ему, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.

Ранее в Одессе на Думской площади возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками, где накануне зажглась главная елка в городе.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество.

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Теги: дети, Рождество, подарки, Германия, ребенок, полиция, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    26.12.2018, 19:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вот она ваша ювинальная юстиция в действии. Пусть теперь полицаи найдут Этого Санту и привлекут к ответственности. Да, Кстати. А вы в курсе, что Ватикан деканонизировал Этого святого под предлогом, что его земная жизнь ничем не подтверждена.
Мапасяня    26.12.2018, 19:46
Оценка:  0
Мапасяня
Вот это настоящий немец. Все должно быть правильно и четко. Молодец. С Рождеством!
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