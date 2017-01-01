Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

В ходе своего первого визита в Ирак Трамп пообщался с американскими военнослужащими и встретился с военачальниками.



Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили Ирак с необъявленным визитом. Они вылетели в Ирак поздно вечером на Рождество, 25 декабря, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", – написала она в Twitter.

В ходе своего первого визита в Ирак Трамп пообщался с военнослужащими и встретился с военачальниками. Президент США заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака. По его словам, он хотел бы использовать Ирак в качестве базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков "Исламского государства".

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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