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США не собираются быть мировым полицейским – Трамп

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По словам Трампа, США не будут нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на Земле.
Трамп заявил, что США больше не могут быть мировым полицейским.
Трамп заявил, что США больше не могут быть мировым полицейским.


США не собираются выполнять роль мирового полицейского и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете. Об этом в ходе визита в Ирак заявил президент США Дональд Трамп, сообщают американские СМИ в среду, 26 декабря.

"США не будут мировым жандармом", – сказал лидер США во время выступления перед американскими военными на базе возле Багдада.

Трамп выразил уверенность, что его решение о постепенном выводе войск из Сирии – правильное. "Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии – отобрать у ИГ ее опорные пункты", – напомнил президент США

"Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда (в Сирию – ред.) военных на три месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", – сказал Трамп.

Лидер США заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему взять на себя ликвидацию остающихся в Сирии террористов из "Исламского государства".

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп заявил, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. 

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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