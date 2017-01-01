В Луцке полицейский, угрожая пистолетом, ограбил подростков
Полицейский на Волыни отобрал 500 гривен у подростков, попавших снежком в автомобиль, в котором он находился.
В Луцке сотрудник полиции отобрал у подростков 500 гривен, угрожая им оружием, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Волынской области.
Нападение на несовершеннолетних совершили 25 декабря 24-летний полицейский и его знакомые. После происшествия компания скрылась.
По словам матери одного их пострадавших подростков, 15-летние ребята играли в снежки и случайно попали в припаркованную машину. Из нее вышли подозреваемые и, угрожая оружием, забрали у подростков 500 гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье Разбой. Подозреваемые задержаны. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве пьяный полицейский отобрал у девочки телефон, а под Киевом офицер полиции насмерть сбил пенсионерку.
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