После Ирака Трамп прибыл на американскую базу в Германии
Дональд Трамп встретится с личным составом авиабазы Рамштайн, пока его самолет будет заправляться.
Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает Associated Press в четверг, 27 декабря.
Американский лидер посетил базу после своего необъявленного визита к военным США в Ираке. В Германии Трамп встретится с личным составом базы, пока президентский борт будет заправляться.
Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с военнослужащими иракской базы заявил, что США больше не могут быть мировым полицейским, но при этом пообещал сохранить контингент американских военных в Ираке.
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