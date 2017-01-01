После Ирака Трамп прибыл на американскую базу в Германии

Дональд Трамп встретится с личным составом авиабазы Рамштайн, пока его самолет будет заправляться.



Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает Associated Press в четверг, 27 декабря.

Американский лидер посетил базу после своего необъявленного визита к военным США в Ираке. В Германии Трамп встретится с личным составом базы, пока президентский борт будет заправляться.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet