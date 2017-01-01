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После Ирака Трамп прибыл на американскую базу в Германии

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Дональд Трамп встретится с личным составом авиабазы Рамштайн, пока его самолет будет заправляться.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Германию
Президент США Дональд Трамп прибыл в Германию

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает Associated Press в четверг, 27 декабря.
 
Американский лидер посетил базу после своего необъявленного визита к военным США в Ираке. В Германии Трамп встретится с личным составом базы, пока президентский борт будет заправляться.
 
Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с военнослужащими иракской базы заявил, что США больше не могут быть мировым полицейским, но при этом пообещал сохранить контингент американских военных в Ираке.

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Теги: Германия, Трамп, Дональд Трамп, военная база
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Источник: korrespondent.net

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