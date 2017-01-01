В Японии повесили двух преступников

За текущий год в Японии казнили уже 15 человек, еще более 100 ожидают высшей меры наказания.

В Японии казнили двух человек АР



В Японии в отношении двух человек были приведены в исполнение смертные приговоры, сообщает В Японии в отношении двух человек были приведены в исполнение смертные приговоры, сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Приговор был приведен в исполнение утром в четверг, 27 декабря, по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. Имена повешенных не разглашаются.

За 2018 год в Японии казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают приведения высшей меры наказания в исполнение.



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