Моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду

В США с нового года отменяют традиционное наказание, когда провинившихся моряков сажали в карцер на хлеб и воду.

ВМС США больше не будут сажать моряков в карцер на хлеб и воду Military.com



Командиры боевых кораблей Военно-морских сил США с 2019 года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет газета

Командиры боевых кораблей Военно-морских сил США с 2019 года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на новую редакцию свода военного судопроизводства.

Согласно документу, высшие чины смогут и дальше отправлять матросов в карцер без решения суда на срок до трех суток, однако теперь они не смогут навязывать морякам так называемый сокращенный рацион – хлеб и воду.







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Отправка в карцер на хлеб и воду применялась как более мягкая альтернатива другому наказанию, порке у мачты. Последнее наказание было отменено в 1862 году.

Ранее сообщалось, что командующий Пятым флотом США совершил самоубийство

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