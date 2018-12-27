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Моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду

Комментариев: 1
В США с нового года отменяют традиционное наказание, когда провинившихся моряков сажали в карцер на хлеб и воду.
ВМС США больше не будут сажать моряков в карцер на хлеб и воду
ВМС США больше не будут сажать моряков в карцер на хлеб и воду
Military.com

Командиры боевых кораблей Военно-морских сил США с 2019 года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на новую редакцию свода военного судопроизводства.
 
Согласно документу, высшие чины смогут и дальше отправлять матросов в карцер без решения суда на срок до трех суток, однако теперь они не смогут навязывать морякам так называемый сокращенный рацион – хлеб и воду.
 
Отправка в карцер на хлеб и воду применялась как более мягкая альтернатива другому наказанию, порке у мачты. Последнее наказание было отменено в 1862 году.

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Теги: США, моряки, флот, ВМС, наказание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    27.12.2018, 06:53
Оценка:  +1
Антибес
На сало и горилку их!Так же как терзают наших моряков в крымских застенках ФСБ аХрессоры и аККупанты!!!
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