В КНДР более 10 млн человек страдают от недоедания – Красный Крест

Несмотря на потепление межкорейских отношений, поставки гуманитарной помощи в КНДР не возобновились.

Ситуация со здравоохранением в КНДР крайне тревожная, заявили в КРасном Кресте Getty Images

Глобальные санкции в отношении Северной Кореи оказывают негативное влияние на обеспечением продовольствием в этой стране и наносят ущерб поставкам медикаментов. Об этом заявил генеральный секретарь местного общества Красного Креста Ри Хо Рим, сообщает Интерфакс в четверг, 27 декабря.

"Ситуация со здравоохранением крайне тревожная. Воздействие санкций на (поставки) основных медицинских препаратов крайне выражено, – сказал он. – Например, отсутствие вакцин, противовирусных препаратов, наборов для быстрого тестирования, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и дезинфицирующих средств для рук были основными факторами вспышки гриппа в начале этого года".

Как подчеркивает Ри Хо Рим, санкции в отношении КНДР не направлены на то, чтобы "ограничить гуманитарную деятельность" или оказать "негативное" влияние на гражданское население страны.

"Однако на практике задержки (в поставках медикаментов – ред.) происходят из-за того, что банки, поставщики и чиновники опасаются нарушить санкции. Эти задержки оказывают серьезное влияние на и без того уязвимых людей", – сказано в сообщении.

Кроме того, по оценкам МФКК, около 10,3 млн человек в КНДР страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам.

И без того серьезные гуманитарные проблемы КНДР в 2018 году усугубились стихийными бедствиями, такими как жара, тайфуны, наводнения и оползни.

Несмотря на потепление межкорейских отношений, отмеченное тремя саммитами лидеров двух Корей в этом году, гуманитарная помощь, направляемая в Северную Корею, не возобновилась.

Ранее в Красном Кресте заявили, что в КНДР около 70% жителей находятся "на грани голода", а каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет страдает от хронического недоедания. Эта страна уже пережила голод в середине 1990-х годов, от которого умерло до 3 млн человек.

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