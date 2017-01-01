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В Индонезии повысили уровень опасности из-за вулкана Анак-Кракатау

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Власти Индонезии расширили зону отчуждения вокруг вулкана Анак-Кракатау. Накануне участились выбросы горячего пепла и сгустились облака дыма.
Извержение вулкана Анак-Кракатау
Извержение вулкана Анак-Кракатау

Власти Индонезии в четверг, 27 декабря, увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе. Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки.

В Евросоюзе заявили, что Брюссель готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь. Соболезнования Индонезии высказал и президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах индонезийскому правительству предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, 22 декабря извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. В результате разрушительных волн остались без жилья тысячи людей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, вулканы, стихия, вулкан, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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