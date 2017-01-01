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Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде

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В результате взрывов повреждена статуя Золотая русалки, считающаяся неофициальным символом провинции.
Неизвестные взорвали две бомбы у статуи Русалки, еще три обезвредили саперы
Неизвестные взорвали две бомбы у статуи Русалки, еще три обезвредили саперы
Assawin Pakkawan

Две небольшие бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла, сообщает в четверг, 27 декабря, газета Bangkok Post.

Отмечается, что полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами.

В результате взрывов повреждена статуя Золотая русалка, установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных недалеко от мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Издание напоминает, что местные исламские экстремисты с 2004 года организовывают теракты, в результате которых погибли около 7 тысяч человек.

Ранее сегодня во время ограбления в российском Хабаровске на гранате подорвался мужчина, в результате взрыва пострадали еще три человека.

 

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Теги: бомба, Таиланд, Пляж, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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