Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты во Франции: потери оценили в два миллиарда

Комментариев: 0
Французские торговцы потеряли прибыль около двух миллиардов евро. Кроме того, 43 тысяч людей временно лишились работы.
Франция подсчитывает убытки от протестов
Франция подсчитывает убытки от протестов

За месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов "желтых жилетов" и вызванных ими беспорядков. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции.

Так, с 17 ноября текущего года упущенная выгода французских торговцев составила не менее двух млрд евро. Отмечается, что это лишь приблизительные данные, более точная информация будет опубликована в начале 2019 года.

Кроме того, из-за акций, в ходе которых "желтые жилеты" блокировали различные объекты, около 43 тысяч человек временно лишились работы.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. В минувшую субботу 22 декабря на протесты вышли до 40 тысяч человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, торговля, убытки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь