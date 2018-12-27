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Арестованному в РФ гендиректору ИСД ужесточили обвинение

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Гендиректору корпорации Индустриальный союз Донбасса Мкртчану ранее было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
С 2010 года у Мкртчана осталось 25% минус 1 акция ИСД
С 2010 года у Мкртчана осталось 25% минус 1 акция ИСД
sport-express.ru

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Российское следствие существенно ужесточило обвинение, предъявленное арестованному в Москве генеральному директору корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) Олегу Мкртчану.

Об этом сообщает Коммерсант.

"Статья обвинения остается прежней - ч.4 ст.159 УК РФ, то есть мошенничество в особо крупном размере, а сумма мошенничества возросла до 85 млрд рублей ($1,2 млрд) с 1 млрд рублей ($14,4 млн)", - говорится в сообщении.

В 2011 году Россия Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.

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До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять платежи в 2014-2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории Луганской области. В результате в 2016 году Margit Holding Ltd переуступила право требования долга НКО Фонд промышленных активов (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами.

Напомним, в начале 2010 года группа российских инвесторов во главе с Александром Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД, которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Долю Таруты позже отобрали россияне, а у Мкртчана осталось 25% минус 1 акция.

Как сообщалось, в Москве арестовали главу Индустриального Союза Донбасса в феврале 2018 года. Позже Мосгорсуд признал законным арест генерального директора корпорации ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

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Теги: мошенничество, Индустриальный Союз Донбасса, Олег Мкртчан
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Комментариев (1)
WTF2wtf    27.12.2018, 16:08
Оценка:  +3
WTF2wtf
В реале россияне почему-то больше всех прессуют именно донецких и луганских, просто от миллионов местных на оккупированной россией территории и до владельцев тамошних активов. Хотя у многих владельцев россияне эти самые активы на оккупированной территории уже "отжали".
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