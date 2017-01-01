Обама с женой возглавили "рейтинг восхищения" в США

В США по итогам 2018 года 19% опрошенных восхищаются Бараком Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой Мишель.

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель стали лидерами "рейтинга восхищения" по итогам 2018 года. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает Gallup.

Согласно исследованию, 19% опрошенных восхищаются Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой.

Как сообщается, вторые места заняли действующий глава США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%).

Известно также, что третье место рейтинга занял еще один бывший американский президент Джордж Буш-младший, им восхищаются 2% опрошенных.

Ранее книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы Становление (Becoming) разошлась тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров.

Также сообщалось, что Обама получит рекордную сумму за свои мемуары.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet