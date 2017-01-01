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В Исландии погибли трое британских туристов

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Автомобиль с семью британскими туристами упал с моста в Исландии, в результате чего погибли четыре человека.
Автомобиль с британскими туристами упал с моста в Исландии
Автомобиль с британскими туристами упал с моста в Исландии
bbc.com

В Исландии в результате автомобильной аварии погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает BBC.

Указано, что авария произошла утром около 9:30 на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.

Как сообщается, автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором было семь британских туристов, упал с моста.

Известно, что четыре выживших туриста, включая двух детей, сейчас находятся в тяжелом состоянии и находятся в больнице.

Ранее восемь человек погибли и еще четыре получили травмы в результате ДТП в Египте.

Также сообщалось, что возле КПП в городе Белая Церковь произошло столкновение грузовика и  маршрутки Mercedes Sprinter, в результате которого пострадали девять человек.

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Теги: Британия, ДТП, смерть, туристы, мост, авария, Исландия, гибель
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Источник: korrespondent.net

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