Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Вене напали на церковь: более десяти пострадавших

Комментариев: 0
Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.
В городе в связи со случившимся объявлен план перехват
В городе в связи со случившимся объявлен план перехват
Krone

До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене. Нападение произошло в четверг, 27 декабря, около 13.30 по местному времени (14.30 по Киеву) в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

В операции задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, стрельба, Австрия, нападение, Вена, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь