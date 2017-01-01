Lufthansa заявила о невиновности в поломке самолета Меркель

В авиакомпании отвергли свою вину в инциденте с правительственным лайнером Airbus А340 Konrad Adenauer перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе.

Lufthansa отрицает свою причастность к инциденту с правительственным лайнером Меркель

Авиакомпания Lufthansa отрицает свою причастность к инциденту с правительственным лайнером Airbus А340 Konrad Adenauer, из-за проблем с которым канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вовремя прилететь на саммит G20 в Аргентину. Заявление перевозчика было распространено в четверг, 27 декабря, телеканалом ARD.

"Компания всегда придерживалась всех авиационных правил, в том числе в области документации", - заверил представитель авиакомпании Йенс Крюгер.

Указано, что причастность Lufthansa к инциденту отбросило и Министерство обороны Германии, которое обслуживает правительственные лайнеры.

"Самолет всегда был в безопасном состоянии, а безопасность на борту всегда была гарантирована", - заявил пресс-секретарь ведомства.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Lufthansa ответственна за вынужденную посадку Konrad Adenauer 29 ноября. Издание ссылалось на конфиденциальный отчет управления авиационной безопасности бундесвера.

Журнал утверждает, что в 2009 году авиакомпания модернизировала лайнер и после этого обслуживала его, в частности, в 2010 году обновляла систему связи самолета. Однако, по данным издания, перевозчик не сообщил пилотов и Airbus об этом обновлении. Согласно отчету, это привело к неспособности экипажа справиться со сбоем.

Напомним, самолет Ангелы Меркель во время полета на саммит G20 в Буэнос-Айресе совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

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