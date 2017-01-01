Трамп больше не даст письменных ответов по "российскому делу"
Адвокат американского лидера назвал "возмутительными" вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что американский лидер больше не будет давать письменные ответы на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому делу". Об этом Джулиани заявил в интервью телеканалу Hill TV в четверг, 27 декабря.
"Думаю, что около десяти дней назад я говорил, (что допрос произойдет - ред.) "только через мой труп", и я еще не умер", - отметил адвокат.
По его словам, Трамп больше не будет отвечать на "возмутительные вопросы этих людей".
"Мы сделали достаточно", - добавил Джулиани, отвечая на вопрос журналиста о возможности письменных ответов от американского лидера.
Ранее сообщалось, что Мюллер продолжает запрашивать интервью с Трампом, несмотря на получение письменных ответов от президента в ноябре.
Сам Трамп ранее не исключал, что согласится на допрос, но адвокаты должны были отговорить его от этого.
Мюллер уже добился осуждения нескольких бывших сотрудников Трампа или его штаба за дачу ложных показаний.
Напомним, в США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.
Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.
Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.
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