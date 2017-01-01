Трамп больше не даст письменных ответов по "российскому делу"

"Думаю, что около десяти дней назад я говорил, (что допрос произойдет - ред.) "только через мой труп", и я еще не умер", - отметил адвокат.

По его словам, Трамп больше не будет отвечать на "возмутительные вопросы этих людей". "Мы сделали достаточно", - добавил Джулиани, отвечая на вопрос журналиста о возможности письменных ответов от американского лидера.