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В США обнаружили тела двух подростков в саду их отца

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Мужчину обвинили в укрывательстве факта смерти и жестоком обращении с несовершеннолетними.
В США обнаружили тела двух подростков в саду их отца
 
В штате Джорджия полиция обнаружила тела двух подростков, зарытых в саду их отца, который подрабатывал в роли Санта-Клауса в местном супермаркете. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщило издание USA Today.
 
Домовладение 49-летнего Элвина Крокера в городке Гайтон обыскали на прошлой неделе после сообщений об исчезновении двух его детей – 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.
 
Отмечается, что девочка не ходила в школу с октября, а ее брата в последний раз видели более двух лет назад.
 
Тела детей были обнаружены зарытыми в саду.
 
Отца обвинили в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними.
 
Когда установят точную причину гибели подростков, Крокеру, вероятнее всего, будут предъявлены новые обвинения.
 
Помимо мужчины, обвинения предъявлены его супруге 33-летней Кэндис Крокер - мачехе пропавших детей, а также теще Ким Райт и ее сожителю Рою Энтони Пратеру.
 
По данным СМИ, в доме был обнаружен третий ребенок, которого власти передали в медицинское учреждение для обследования и наблюдения.
 
 
 

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Теги: США, дети, подростки, тело, убийство
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Источник: korrespondent.net

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