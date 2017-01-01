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Полиция Вены уточнила число пострадавших монахов

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Правоохранители предполагают, что целью преступников, устроивших нападение на церковь, было ограбление.
Полиция перед церковью в Вене
Полиция перед церковью в Вене
diepresse.com
В результате нападения на католическую монастырскую церковь в Вене пострадали пятеро монахов. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила в Twitter полиция австрийского города.
 
Отмечается, что один из пострадавших получил серьезную травму головы.
 
По данным СМИ, возраст пострадавших - от 56 до 68 лет. Их нашли связанными в церкви спустя несколько часов после нападения. Поиски грабителей пока не дали результатов. По словам очевидцев, один из них говорил по-немецки с сильным акцентом.
 
Полиция предполагает, что целью преступников было ограбление и версию о теракте можно исключить.
 
"Согласно нынешнему состоянию расследования, по меньшей мере один из неизвестных преступников, вероятно, потребовал ценные предметы и наличные. Точный мотив на данный момент неизвестен", - уточнили в полицейском управлении.
 
Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на церковь при монастыре в Вене.

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Теги: церковь, Австрия, нападение, Вена, монахи
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Источник: korrespondent.net

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