"Шатдаун" в США: Сенат снова не рассмотрел бюджет

Приостановка работы ряда американских федеральных ведомств без утвержденного финансирования продлится как минимум до 2 января 2019 года.

Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг, 27 декабря, и соберется только 2 января 2019 года, что автоматически продлевает "шатдаун" правительства.

Таким образом, федеральное правительство будет по-прежнему временно закрыто до следующего голосования, которое состоится 31 декабря. Однако состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения.

Следующая сессия сената запланирована на 2 января 2019 года.

Отметим, Белый дом распространил заявление, в котором в очередной раз возложил вину за ситуацию и невозможность договориться на демократов.

"Президент и его команда остались в Вашингтоне в рождественские дни в надежде обсудить договоренности, которые положили бы конец опасному кризису на границе, защитили американские сообщества и позволили возобновить работу органов власти. Демократы решили не ехать домой", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не желает "шатдауна", но не подпишет вариант бюджета, в котором не будет "отдан приоритет безопасности страны".

Напомним, в субботу, 22 декабря, на последнем заседании Сената перед рождественскими праздниками демократы не согласились утвердить временный бюджет.

Причиной разногласий законодателей является требование Трампа согласовать в рамках этого документа пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Республиканцы предложили принять временный бюджет до 8 февраля без затребованных Трампом средств, однако президент отказался подписать такой вариант.

Таким образом "шатдаун" в США продолжается с полуночи 22 декабря. Приостановили работу некоторые федеральные ведомства, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.

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