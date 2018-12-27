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Британец случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак

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В объектив авиалюбителя попал "борт номер один", который пролетал над территорией Великобритании.
Boeing VC-25
Boeing VC-25

Житель британского города Шеффилд Алан Мелой, увлекающийся фотографией и самолетами, случайно рассекретил необъявленный визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в среду, 26 декабря, Мелой заметил в небе след от самолета и решил сфотографировать сам авиалайнер. 

Когда он посмотрел в видоискатель фотоаппарата, то понял, что над Шеффилдом пролетает не обычный самолет, а Boeing VC-25, известный как "борт номер один" американского президента.

Мелой опубликовал фотографию самолета на фотохостинге Flickr, чтобы узнать, видел ли его кто-то еще.

Как оказалось, на воздушное судно уже обратили внимание пользователи соцсетей, отслеживающие передвижения авиации. Фотография породила множество споров в Twitter о том, действительно ли это "борт номер один", и направляется ли он в Ирак или Афганистан.

Через несколько часов после того, как Мелой опубликовал фото, самолет приземлился на авиабазе вблизи Багдада.

Напомним, 26 декабря Трамп вместе с супругой посетили Ирак с необъявленным визитом. В ночь на 27 декабря он покинул Ирак и отправился на родину.

По дороге домой "борт номер один" останавливался на дозаправку в Германии. За это время Трамп посетил американскую авиабазу Рамштайн.

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Теги: Ирак, самолет, Boeing, Трамп, Дональд Трамп, британец
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Источник: korrespondent.net

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