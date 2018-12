Британец случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак

Житель британского города Шеффилд Алан Мелой, увлекающийся фотографией и самолетами, случайно рассекретил необъявленный визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в среду, 26 декабря, Мелой заметил в небе след от самолета и решил сфотографировать сам авиалайнер.

Когда он посмотрел в видоискатель фотоаппарата, то понял, что над Шеффилдом пролетает не обычный самолет, а Boeing VC-25, известный как "борт номер один" американского президента.

Мелой опубликовал фотографию самолета на фотохостинге Flickr, чтобы узнать, видел ли его кто-то еще.

Как оказалось, на воздушное судно уже обратили внимание пользователи соцсетей, отслеживающие передвижения авиации. Фотография породила множество споров в Twitter о том, действительно ли это "борт номер один", и направляется ли он в Ирак или Афганистан.

Через несколько часов после того, как Мелой опубликовал фото, самолет приземлился на авиабазе вблизи Багдада.

Now, I'm not saying Trump is currently heading to the Middle East to visit troops. BUT...



There's been some interesting aircraft movements the last couple of days. Some I've already tweeted... And a VC-25A has been reported over the UK earlier today.



Watch this space!