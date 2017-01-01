В Южной Корее хакеры взломали базу данных о перебежчиках из КНДР

Нынешняя утечка данных – самая масштабная. Граждане, персональные данные которых были скомпрометированы, уведомлены об инциденте.

Один из компьютеров в поселении Ханавон оказался заражен вредоносным кодом

Неизвестные хакеры получили доступ к личным данным 997 выходцев из КНДР, бежавших ранее в Южную Корею. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.

Отмечается, что утечка произошла в результате удаленного взлома компьютера государственного центра поселения Ханавон, занимающегося вопросами адаптации перебежчиков из КНДР.

"Один из рабочих компьютеров в Ханавоне провинции Кёнсан-Пукто оказался заражен вредоносным кодом. Злоумышленникам в результате стали доступны хранившиеся на его жестком диске файлы с личными данными почти одной тысячи бывших граждан КНДР. После инцидента власти провели масштабную проверку остальных центров, но киберугроз в них обнаружено не было", – говорится в сообщении.

Всего в Южной Корее насчитывается 25 Ханавонов, которые оказывают помощь и поддержку 30 тысячам проживающим в стране перебежчикам.

По данным минобъединения, нынешняя утечка – самая масштабная. Граждане, персональные данные которых были скомпрометированы, уведомлены об инциденте. Соответствующие органы начали расследование, в ходе которого попытаются установить злоумышленников.

Ранее стало известно, что хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми обменивались дипломаты.

Также хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.

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