В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр подземных толчков находился в 70 км к югу от города Маноквари.

У берегов Индонезии в пятницу, 28 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к югу от города Маноквари, где проживают около 53 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях из-за действия стихии, не было. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным, погибли 429 человек.

В Индонезии повысили уровень опасности из-за вулкана Анак-Кракатау

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