В США массово отключился интернет

Произошло массовое отключение интернета из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании Century Link.

В США произошли массовые сбои в работе интернета Getty Images

В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.

Отмечается, что связано это с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.

По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Специалисты пытаются наладить работу сети.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Земли получили доступ к интернету.

Названа дата глобального сбоя в интернете

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