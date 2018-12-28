Сирийские курды покидают спорные территории

"Мы, силы народной самообороны, после отвода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы сосредоточатся на борьбе против ИГ на всех фронтах к востоку от Евфрата", - говорится в заявлении.

Курды также обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения. Позже генштаб Вооруженных сил Сирии заявили, что в ответ на призывы населения вошли в город Манбидж. "Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении генштаба.