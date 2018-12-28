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Швейцария официально признала диалект четырех тысяч человек

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Юрассийский диалект, на котором разговаривают в кантоне Юра, произошел от франко-контийского языка.
В Швейцарии признали Юрассийский диалект языком меньшинств
В Швейцарии признали Юрассийский диалект языком меньшинств

В Швейцарии правительство официально признало Юрассийский диалект языком меньшинств. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает RTS.

Юрассийским диалектом говорят или его понимают всего от трех до четырех тысяч человек. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы признать распространенный в кантоне Юра диалект полноценным малым языком Швейцарии

Ранее Федеральное правительство Швейцарии уже признало диалекты кантонов Вале, Фрибур и Во языками меньшинств.

Юрассийський диалект имеет другие корни. Он произошел от франко-контийского языка, который употреблялся во французском регионе Бургундия - Франш-Конте, тогда как другие выросли с франко-провансальских языков.

Решение признать юрассийский диалект языком меньшинства призвано подчеркнуть важность диалектов французского языка, которые используются в Швейцарии. Находясь под угрозой исчезновения, они являются предметом целого ряда научных исследований. Им также посвящено множество культурных проектов, реализуемых при поддержке властей кантонов.

Как сообщалось, по данным Евростата, дольше всех в ЕС живут швейцарцы. Так, средний швейцарец имеет шанс прожить до 83,7 лет.

Вместе с тем, в Швейцарии более четверти населения составляют иностранцы.

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Теги: Швейцария, языки, язык, диалект
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sergei77    28.12.2018, 14:15
Оценка:  0
sergei77
ю-рассийский?
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