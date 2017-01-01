США усложнили процедуру открытия рабочих виз

Новые требования коснутся представителей всех стран, и украинцев в том числе.

Американцы стали меньше нуждаться в неквалифицированной рабочей силе, и сокращают приток в страну мигрантов-рабочих. Поэтому с конца декабря 2018 года Министерство внутренней безопасности США усложнило процедуру предоставления визы - H-1B, которая открывается рабочим низкой квалификации.

Об этом сообщает Ubr.ua.

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Рабочие визы H-1B разыгрываются каждый год в лотерее - Diversity Immigrant Visa. Таким образом в США пускают 65 тыс. человек и еще 2 тысячи иностранцев с научными степенями. Сейчас власти пытаются увеличить приток в страну квалифицированной рабсилы.

В Соединенных Штатах намерены качественно улучшить состав трудовой миграции по запросу американских работодателей. В тоже время американские журналисты уверяют, что власти прислушиваются к голосу общественности и до 3 января 2019 года будут принимать предложения от общественных организаций. Так что правила предоставления H-1B еще могут корректироваться.

Стоит отметить, что при этом до сих пор в США требуется рабочий персонал с опытом работы не менее трех лет и степенью бакалавра. Такие кадры продолжат беспрепятственно получать визы США.

Как сообщалось 8 декабря, Япония упрощает въезд для рабочих мигрантов.