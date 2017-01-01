Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков

Комментариев: 0
Канцлер Германии и президент Франции потребовали от России немедленно освободить украинских моряков без выдвижения каких-либо условий.
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских моряков" без выдвижения каких-либо условий.

"Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи", - говорится в совместном заявлении политиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря.

Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив. Лидеры Германии и Франции также высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.

Ранее "суд" отклонил все 20 ходатайств адвокатов об освобождении из-под ареста украинских моряков.

Кроме того президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы захваченные моряки как можно скорее оказались дома.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Украина-Россия, Франция, Германия, Керченский пролив, Меркель, Азовское море, моряки, моряк, украинские моряки, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь