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Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США

Комментариев: 2
Глава США пригрозил полностью закрыть южную границу, если в бюджете не предусмотрят денег на завершение возведения стены с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп допускает полное закрытие южной границы США. Об этом он заявил в пятницу, 28 декабря, в Twitter.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить бессмысленные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать конгресс и президент, которые одобрили бы такое!" - написал Трамп в микроблоге.

Ранее ряд федеральных ведомств США частично остановили работу (войдя в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать пять миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой. В то же время демократы не готовы поддержать документ с такими затратами. Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.

Перед этим Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров.

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Теги: США, граница, Мексика, стена, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    28.12.2018, 16:26
Оценка:  0
Peyot
я фигею с терпеливости американцев, когда они этого януковича-2 уже посадят в тюрьму?
Via_dolorosa    28.12.2018, 17:08
Оценка:  0
Via_dolorosa
Зачем, он ведь не свои карманы набивает и реально способствует процветанию Штатов, а с нелегальной эмиграцией так и надо бороться. Пусть в страну едут учёные и технологи, а не чёрно-рабочие наркоманы.
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