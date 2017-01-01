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Грабитель банка захватил заложников в Чехии

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Неизвестный совершил неудачную попытку ограбления банка в городе Пршибрам, теперь удерживает заложников.
Грабитель удерживает в банке около восьми человек
Грабитель удерживает в банке около восьми человек
pribramnaostro.cz

После неудачной попытки ограбления банка в чешском городе Пршибрам мужчина захватил заложников. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила представитель полиции Моника Шиндлова, пишет ТАСС.

"Вооруженный мужчина в пятницу после обеда совершил попытку ограбления банка в городе Пршибрам. Он удерживает там заложников", - отметила она. 

Как сообщают местные СМИ, на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По некоторой информации, в заложниках находятся восемь человек.

Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

 

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Теги: банк, Чехия, ограбление банка, грабители, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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