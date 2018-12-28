Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чехии освободили всех захваченных в банке заложников

Комментариев: 0
Полиция освободила всех заложников, захваченных вооруженным грабителем в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии.
Полиция освободила всех заложников, захваченных в банке в Чехии
Полиция освободила всех заложников, захваченных в банке в Чехии
radio.cz

В Чехии правоохранители освободили заложников, захваченных вооруженным грабителем в банке в Пршибраме на юго-западе страны. Об этом заявила журналистам в пятницу, 28 декабря, представитель полиции Моника Шиндлова, сообщает РИА Новости.

Указано, что силовики задержали нападавшего. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Чехии мужчина взял в заложники девятерых клиентов банка, но одного позже отпустил.

Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банки, банк, ограбление, Чехия, полиция, заложники, нападение, ограбление банка, захват заложников
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь