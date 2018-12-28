Британия отрицает информацию о восстановлении дипмиссий с Россией

В Лондоне не подтвердили информацию российского посла о достижении с Москвой договоренностей по восстановлению состава дипломатических миссий.

МИД Великобритании отрицает сообщения о достижении с Россией договоренностей по восстановлению состава дипломатических миссий. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства сообщает в пятницу, 28 декабря, РИА Новости.

"Мы регулярно меняем визы для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никаких новых договоренностей не было согласовано", - заявил дипломат.

По словам представителя МИД, Лондон вел с Москвой диалог по поводу дипломатических виз и до инцидента в Солсбери.

"В нашей позиции по российскому дипломатическому присутствию в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений", - говорится в заявлении.

Ранее российский посол в Британии Александр Яковенко сообщил, что в январе начнется обновление состава дипломатических миссий РФ в Лондоне и Великобритании в Москве после взаимных высылок дипломатов. Основанием для этого, по его словам, якобы станут "достигнутые принципиальные договоренности" двух сторон.

Напомним, в марте Британия выслала 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. Москва на это ответила зеркально.

Позже российских дипломатов выслали ряд стран, в том числе большинство членов Евросоюза.

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