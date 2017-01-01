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Преступник сдался после того, как спецназовец спел ему рождественскую песню

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Спецназ США держал в осаде дом с вооруженным мужчиной в течение 10 часов. Он согласился сдаться только после рождественской песни.
Боец SWAT с помощью колядки уговорил преступника сдаться
Боец SWAT с помощью колядки уговорил преступника сдаться
steamcommunity.com

В американском штате Пенсильвании вооруженный преступник сдался полиции после того, как один из бойцов спецназа спел ему рождественскую песню. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает местное издание Reading Eagle.

В Рождественский вечер, 25 декабря, в полицию позвонил мужчина, обеспокоенный поведением своего родственника - 34-летнего Винсента Льюиса, который пребывал в расстроенных чувствах из-за недавнего развода. Звонивший сообщил, что Льюис вооружен, так что на место был вызван спецназ SWAT.

Противостояние продолжалось 10 часов: Льюис отказался открывать дверь и открыл стрельбу из винтовки. Несколько пуль попали в полицейский автомобиль и стену противоположного дома, однако люди не пострадали.

Осада завершилась в 7 утра, когда переговорщик по просьбе Льюиса спел ему известную рождественскую песню - White Christmas.

А в Германии спецназ по ошибке штурмовал дом пенсионерки. Немецкие силовики были очень удивлены, увидев в коридоре проснувшуюся от шума хозяйку дома.

А в Киеве КОРД провел спецоперацию в банке. Патрульные окружили периметр, а спецназовцы ворвались внутрь. 

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Теги: США, Рождество, киберпреступник, курьез, спецназ, задержание, колядки
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Источник: korrespondent.net

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