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В Канаде огромные баржи сорвались с якоря и разбили объекты в порту

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Баржи, каждая размером с футбольное поле, повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани.
Две огромные баржи повредили несколько объектов в порту Ванкувера
Две огромные баржи повредили несколько объектов в порту Ванкувера
cbc.ca

В Канаде две баржи, каждая размером с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает CBC News.

Указано, что инцидент произошел около 5:00, когда две сцепленные баржи, перевозившие морские контейнеры, сорвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера.

"Они повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около $1 млн", - говорится в сообщении.

Известно, что с помощью двух местных буксиров, двух портовых судов и полицейской лодки правоохранителей за три часа удалось оттянуть баржи к месту стоянки и пришвартовать.

Правоохранители начали расследование инцидента, уже установлены компании-владельцы барж.

Ранее в Черном море спасли экипаж буксира, получившего повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.

Также сообщалось, что баржа буксира Параллель с контрабандными сигаретами, которая получила повреждения в Черном море, повредила своей боковой частью около пяти причалов у пляжа Совиньон в Одессе.

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Теги: Происшествия, Канада, судно, убытки, Ванкувер, баржа, порты
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Источник: korrespondent.net

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