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В Египте прогремел взрыв у автобуса с туристами, есть жертвы

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Близ Каира в результате взрыва заложенной на дороге бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Погибли минимум два человека.

В Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press.

Указано, что инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы Египта.

По предварительным данным, автобус перевозил туристов из стран Восточной Азии.

Ранее две небольшие бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла.

Также сообщалось, что в центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего был ранен сотрудник полиции.

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Теги: бомба, Египет, туристы, взрыв, жертвы, автобус, турист, Каир, взрывчатка, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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