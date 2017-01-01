Взрыв в Египте: число жертв выросло

Число жертв в результате взрыва туристического автобуса в районе эль-Гиза в пригороде Каира возросло до четырех.



Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.







Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде

Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.

Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус . Сообщалось о двух погибших.

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