Взрыв в Египте: число жертв выросло
Число жертв в результате взрыва туристического автобуса в районе эль-Гиза в пригороде Каира возросло до четырех.
Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.
Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде
Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде
Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Сообщалось о двух погибших.
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