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РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины

Комментариев: 12
Синод Русской православной церкви призвал поместные церкви не признавать украинскую автокефалию.
Заседание Священного синода РПЦ
Заседание Священного синода РПЦ
patriarchia.ru


Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в пятницу, 28 декабря, призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом говорится в постановлении синода.

Священный синод РПЦ решил обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви.

Также Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать учрежденную на объединительном соборе новую Православную церковь Украины в качестве автокефальной.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Верховная Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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Теги: УПЦ МП, РПЦ, Православие, православная церковь, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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cjkbnth    29.12.2018, 01:02
Оценка:  0
cjkbnth
хотя судя по манере общения это типичный сексуально озабоченный не Европейский ГЕЙ )))
cjkbnth    29.12.2018, 01:00
Оценка:  0
cjkbnth
Boxerogos это что рогатый бот?))))
cjkbnth    29.12.2018, 00:53
Оценка:  +1
cjkbnth
Прикольно. Язычники и сборище кочевников. укравшие историю и веру, призывают православных не признавать православие )))
Boxerogos    29.12.2018, 00:56
Оценка:  -2
Boxerogos
Под третьим ником высрался,давай ещё!Создавай толпу,потешный бот,это ведь никто не палит!!!)))))))))))))
cjkbnth    29.12.2018, 00:58
Оценка:  +1
cjkbnth
дурик, у тебя по ходу мания преследования )))) к врачу..., шаманы не помогут, только усугубят ))))
Boxerogos    29.12.2018, 00:32
Оценка:  -6
Boxerogos
А что,разве турецкую секту кто-нибудь собирается признавать?
ВыВсеВрети    29.12.2018, 00:58
Оценка:  0
ВыВсеВрети
секта только на росии...
Ruspidor    29.12.2018, 00:28
Оценка:  +5
Ruspidor
Да тут в пору беспокоиться чтобы РПЦ хоть кто-нибудь признал...
Boxerogos    29.12.2018, 00:34
Оценка:  -5
Boxerogos
Пuдорок,под двумя никами тебя"пронесло",дыряво го клоуна.А под третьим,четвертым,пятым...никам и,слабо пропоноситься?))))))))))
Kostos    29.12.2018, 00:52
Оценка:  +2
Kostos
про "бабушку Виолетту" забыло, многостаночное
cjkbnth    29.12.2018, 00:55
Оценка:  0
cjkbnth
язычников только по жалости не называют исторически, вроде снисхождения, хотя все знают )))
Kostos    29.12.2018, 00:15
Оценка:  +4
Kostos
Очень интересно... А как те, кто НЕ имеет томоса могут призывать тех, кто имеет томос не признавать автокефалию, полученную от вселенского патриарха?
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