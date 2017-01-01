Крамп-Карренбауэр обошла Меркель по популярности

Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% немцев, Меркель поддерживают 48% граждан Германии.



Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков, сообщает

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков, сообщает Spiegel

По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. Меркель поддерживают 48% респондентов.



При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



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