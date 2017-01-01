Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крамп-Карренбауэр обошла Меркель по популярности

Комментариев: 0
Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% немцев, Меркель поддерживают 48% граждан Германии.
Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлера Германии Ангела Меркель
Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлера Германии Ангела Меркель
Getty Images

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков, сообщает Spiegel.
 
По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. Меркель поддерживают 48% респондентов.
 
При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 
Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, Германия, Меркель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь