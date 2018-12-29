РПЦ создала экзархаты в Европе и Азии

Русская православная церковь учредила экзархаты в Европе и Юго-Восточной Азии и епархию в Испании и Португалии.

РПЦ образовала патриаршие экзархаты в Европе и Азии patriarchia.ru



Священный Синод Русской православной церкви ответил на действия Константинопольского патриархата в Украине решением образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба РПУ в пятницу, 28 декабря.

Было принято решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже. В сферу пастырской ответственности экзархата включены: Андорра, Бельгия, Великобритании и Северная Ирландия, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария. Синод также принял решение образовать епархию РПЦ в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Кроме того, было принято решение образовать патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. В сферу пастырской ответственности азиатского экзархата вошли: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.

Западноевропейский экзархат РПЦ возглавит епископ Иоанн (Рощин), долгое время руководивший патриаршими приходами в США и недавно назначенный управляющим патриаршими приходами в Италии. Экзархат в Юго-Восточной Азии возглавит архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин), руководитель административного секретариата Московской патриархии.

Ранее сообщалось, что Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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