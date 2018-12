В США выросло число жертв снежного шторма

В США в результате снежного шторма в одной части страны и мощных ливней – в другой, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN в субботу, 29 декабря.

Непогода затронула Средний Запад и юг США. В частности, штаты Дакота, Небраска и Минессота засыпало снегом, после чего начались сильные дожди. Это сделало дороги непроездными.

Кроме того, в штатах Луизиана и Миссисипи ливни вызвали наводнения, которые в целом могут затронуть 50 млн человек.

Одна из жертв – 58-летняя жительница городка в Луизиане, – погибла после того, как на ее дом на колесах упало дерево. Еще трое жертв – женщина и двое мужчин, которые путешествовали с палатками, погибли в Теннеси во время попытки пересечь полноводный ручей.

Также затруднена ситуация на дорогах, из-за чего произошло несколько смертельных ДТП.

