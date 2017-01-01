Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь водитель BMW не пострадал.

В Берлине водитель на автомобиле BMW вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом сообщает Bild в субботу, 29 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в районе Веддинг. Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. Автомобиль на латвийской регистрации.

На опубликованных фотографиях с места событий видны пятна крови на земле. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь водитель BMW не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Берлине автомобиль сбил пять человек на тротуаре

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