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Между Германией и Данией построят подводный тоннель за €8 млрд

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Тоннель протяженностью 19 километров соединит немецкий остров Фемарн с датским Лолланом.
Стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро
Стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро
railwaygazette.com

Власти ФРГ одобрили проект по строительству подводного тоннеля между Германией и Данией, сообщает Reuters.

Общая стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро. Планируется, что тоннель соединит два острова: немецкий Фемарн и датский Лоллан. Его протяженность составит 19 километров.

Внутри будут проложены четырехполосная автомобильная трасса, а также две железнодорожные колеи.

После завершения строительства объект перейдет в собственность правительства Дании. Оно же обеспечит большую часть финансирования, выпустив облигации под свои гарантии. Часть средств будет выделена из бюджета ЕС.

В настоящий момент Ферман соединен с материковой Германией автомобильной дорогой. Ожидается, что новый тоннель позволит повысить скорость передвижения и будет востребован жителями немецких Гамбурга, Бремена и Ганновера, а также столицы Дании Копенгагена и шведского города Мальме.

Аналогичный проект был реализован в 1994 году. Тоннель, проложенный по дну пролива Ла-Манш и соединяющий Францию с Великобританией, получил название Евротоннель. Его длина составляет 50,4 километра.

Напомним, 19 декабря предприниматель Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом, который связывает несколько районов города и пригорода.

 

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Теги: Германия, Дания, тоннель
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Источник: korrespondent.net

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