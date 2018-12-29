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Лукашенко станцевал на балу с Мисс Беларусь

Комментариев: 3
Президент Беларуси посетил новогодний бал для молодежи и станцевал с первой красавицей страны.
Александр Лукашенко станцевал на балу
Александр Лукашенко станцевал на балу
president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил первый Республиканский новогодний бал для молодежи. Там он станцевал с победительницей национального конкурса красоты. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Лукашенко выступил перед молодежью в Дворце независимости. Лидер Беларуси заявил, что мероприятие организовано в подарок за усердие, хорошую учебу и трудолюбие. Также президент отметил, что на балу собрались лучшие из лучших.

Затем Александр Лукашенко станцевал с победительницей конкурса Мисс Беларусь-2018 Марией Василевич.

Пара танцевала вместе с другими участниками бала. На снимках видно, что и девушка, и лидер страны часто улыбаются и смеются.

Ранее на совещании президента Беларуси по развитию летних видов спорта чиновник создал мем о "бабле, мерседесах и телках". Позже президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил фразу о "бабле и телках".

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Теги: конкурс красоты, Лукашенко, фото, танцы, бал, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Sancho-s    29.12.2018, 13:11
Оценка:  0
Sancho-s
а на последок я.... станцую...
Антибес    29.12.2018, 12:33
Оценка:  0
Антибес
Бацька предпочитает дырки помоложе...
Колишнiй-скідняк    29.12.2018, 12:57
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
не только лишь все предпочитают, однако мало лишь кто может это реализовать)
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