Меркель и Путин обсудили вопросы Украины и Сирии

Немецкий канцлер в личной беседе призвала освободить задержанных у Керченского пролива украинских моряков.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого были подняты вопросы Украины и Сирии. Об этом сообщила в Twitter представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Канцлер Меркель еще раз высказалась за освобождение арестованных моряков из Украины в телефонном разговоре с президентом России Путиным", - сообщила Деммер.

Также Меркель приветствовала договоренность об установлении режима "тишины" в Донбассе, с 29 декабря.

Деммер уточнила, что во время телефонного разговора обсуждалась также ситуация в Сирии.

Отметим, накануне было опубликовано совместное заявление Меркель с президентом Франции Эманнуэлем Макроном с призывом немедленно освободить украинских военных.

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