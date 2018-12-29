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В РФ ответили на призыв Макрона и Меркель по Азову

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В ответ на призыв обеспечить судоходство в Керченском проливе и отпустить захваченных моряков в МИД РФ заговорили о церкви, нацменьшинствах и правах человека.
В МИД РФ ни слова не сказали по сути заявления Меркель и Макрона
В МИД РФ ни слова не сказали по сути заявления Меркель и Макрона
РИА Новости
Министерство иностранных дел России прокомментировало совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно ситуации в Керченском проливе и с задержанными там украинскими моряками.
 
 
Согласно сообщению на сайте МИД РФ, Москва призывает "наших партнеров по нормандскому формату обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию".
 
В ведомстве в контексте ситуации в Керченском проливе вспомнили о том, что "в Украине светские власти грубейшим образом вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую неканоническую церковь, управляемую из-за рубежа".
 
В МИД РФ также заявили, что в Украине идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, которая противоречит официальной.
 
"Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", - заявили в МИД РФ.
 
 
Как сообщалось, накануне Макрон и Меркель призвали обеспечить всем судам в Керченском проливе беспрепятственный проход и освободить захваченных украинских моряков.
 
Эти же вопросы позже Меркель подняла во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

 

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Теги: Россия, Украина, Керченский пролив, Меркель, МИД РФ, украинские моряки, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Doriаn_    29.12.2018, 13:06
Оценка:  0
Doriаn_
В МИД РФ заявили, что на россии идет наступление на права граждан многих национальностей, прежде всего не русских и не русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме русского, свирепствует цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, которая противоречит официальной.
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