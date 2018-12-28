В Белом доме отрицают выведение войск из Афганистана

США, на данный момент, не выводят армию из Афганистана, вопреки появившейся ранее информации.

Президент США Дональд Трамп не отдавал приказа Пентагону о выводе войска из Афганистана. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Президент не подписывал указ о выводе войск США из Афганистана", - заявил спикер Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз.

Об этом Маркиз заявил после того, как на прошлой неделе появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана - это около семи тысяч человек личного состава.

Таким образом, пишет издание, в Белом доме пытаются снизить градус давления на США после заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии и увольнения в связи с этим главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Также издание напоминает, что Трамп активно критикует затянувшуюся на целых 17 лет войну в Афганистане, которая обошлась на сегодняшний день США в $126 млрд.

Ранее сообщалось, что в Афганистане надеются, что информация о выводе войск США подтвердится, но боятся, что после этого местная армия не сможет на равных противостоять Талибану.

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