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В Египте ликвидировали 40 террористов

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Спецслужбы страны узнали о готовящихся терактах на Рождество. Силовикам удалось предотвратить атаки и обезвредить их организаторов.
В Египте обезвредили террористов, планировавших атаки на Рождество
В Египте обезвредили террористов, планировавших атаки на Рождество
ahram.org

В Египте службы безопасности в ходе рейдов в ночь на субботу, 29 декабря, уничтожили 40 террористов, планировавших серию нападений во время рождественских праздников. Об этом сообщает Al-Ahram со ссылкой на заявление МВД.

"В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак - против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов", - отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 - в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Сообщалось о двух погибших. Позже количество жертв увеличилось.

 

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Теги: Терроризм, Египет, спецслужбы, террористы
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Источник: korrespondent.net

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