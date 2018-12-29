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Во Франции возобновились протесты "желтых жилетов"

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"Желтые жилеты" в седьмой раз начали акции протестов. Задержаны около десяти человек.
Протесты во .Франции
Протесты во .Франции

В ряде городов Франции в субботу, 29 декабря, проходят протестные акции "желтых жилетов". Об этом пишет RG.

Отмечается, что к 11:00 на Елисейских полях появились несколько десятков "желтых жилетов". В это время центральная авеню Парижа продолжает жить обычной субботней жизнью. В районе Триумфальной арки и в близлежащих улицах сосредоточены фургоны полиции и жандармерии.

Как ожидается, акции протеста состоятся в Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе и Париже.

Как пишет France Bleu, в результате беспорядков активистов в департаменте Сомма были задержаны около 10 человек.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. 

Как сообщалось, за месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ShakhterDonetsk    29.12.2018, 15:18
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
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